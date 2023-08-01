Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi

Seyyanen zamdan mahrum bırakılan ve Anayasal hakkı olan 19.77 enflasyon farkını alan emeklilere 5.23 zam yapmasına tepki gösteren bir emekli “6 bin 800 TL olan kök maaşım 7 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Son yapılan sözde yüzde 25 zamla maaşım 8 bin 400 TL’ye çıktı. Bu da yaklaşık 30 litre mazot yapıyor” dedi.

Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi

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Yeniçağ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Emeklilerin durumu içler acısı. Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin bile yetersiz bulduğu emekli zamlarını Erdoğan yeterli bularak artışa kulaklarını tıkamıştı.

Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oyunu gözü kapalı verdiğini söyleyen bir emekli “Bu kez Erdoğan’ın her zaman söylediği sözü ben söylüyorum. 'Kandırıldık.' Evet alım gücümüz yükselecek diye oyumu tereddüt etmeden Erdoğan’a verdim. Muhalefetin yandaş diye tabir ettiği gazeteler de yüzde 30 zam verileceğini, bunun üstüne 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını her fırsatta bizlere duyurdu” dedi.

“ERDOĞAN ŞİMDİ ÇAY SİMİT HESABI YAPSIN”

Hükümetin sesi olan gazetelerin yalan yazmayacağını düşündüğünü ama yalan yazdıklarını emekliye yapılan zamla anladığını söyleyen emekli “Tükettiğimiz ürünlerin fiyatları sabit kalsa ayın ortasını getirebilirdik. Bir simit 10 TL oldu. Çay ise sokakta içemediğim için fiyatını bilemiyorum. Çay simit hesabıyla koltuğa oturan Erdoğan şimdi çay hesabı yapsın da beni ikna etsin” diye konuştu.

“YÜZDE 50 ZAMLANAN ÜRÜN YOK”

7 bin 500 TL olan maaşının sözde yüzde 25 zamla 8 bin 400 TL’ye çıkarıldığını söyleyen emekli “Kök maaşım düşük olduğu için bu zammı almışım. Ev sahibim kök maaş dinlemeyip bana çık diyecek. Çıkmazsam ya beni dövecek ya da sürekli 3. sayfa haberlerine konu olan ev sahibi kiracı tartışmasının bir benzeri başıma gelecek. Ölmeden bu olmayı atlatabilenler şanslı. Devlet yüzde 25 zam yapın diyor. Ev sahibi yüzde 25 zam gelen ürünleri say diyor. Haklı sayamıyorum. En azı yüzde 50 zamlandı. Devlet bana sadaka gibi zam yaptığı gibi ev sahibimle beni karşı karşıya bıraktı. Adeta güçlü olan kendi adaletini sağlasın” dedi.

“BENZİN VE MOTORİNE YAPILAN ZAM ORANLARINI EMEKLİ MAAŞINA YANSITSIN”

6 bin 800 TL’lik maaşına yapılan zamla maaşının 8 bin 400 TL’ye yükseldiğini söyleyen aynı emekli, “Bu zam kök maaşıma yapılan zammış. Kök maaşıma yapılan zamla maaşım 8 bin 400 TL oldu. Zamla kök maaşı 7 bin 500 TL’yi geçemeyen onlarca emekli tanıyorum. Devlet bana bu gece yarısından sonra motorine gelecek 1 lira 45 kuruşluk zamla, yaklaşık 30 litre zam yaptı. Ben sene sonuna kadar bu parayla idare edeceğim. Ama devlet benzin ve motorin zamlarını seriye bağladı. Bana 30 litre zam yapan hükümetimiz seriye bağladığı motorin ve benzin zamlarını benim ve diğer emeklilerin maaşına da yansıtsın. Hadi akaryakıt zamlarını yansıtamayacağını düşünelim. O zaman tütün ürünlerine veya alkollü içeceklere yaptığı zamları yansıtsın” diye konuştu.

“AKP’YE BENDEN OY YOK”

Erdoğan’ın emekliye sene sonu iyi zam yapacağını duyduğunu söyleyen emekli “Ben bir defa kandırılırım. Yine vermezse kim ne diyebilir. Motorin ve benzinin litresi 40 TL sınırına dayandı. Kimse ağzını açmıyor. Herkes yapılan zamlardan memnun. Litresi 50 TL olsa da kimsenin gıkı çıkmaz. Taksiciler eylem yapacağız diyor. ‘Sarı isyan’ diye başlık atılır diye bekliyorum. Ama nerede eylemin E’si yok. Bu zamlar başka ülkede yapılsa bilinçli vatandaş ne taksiye biner ne aracını kullanır. Belediye seçimlerinde söz bana gelince elimi kesseler AKP’ye asla oy vermem” dedi.

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