Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba gibi bir isim daha dahil olacak

TV100/Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a yakışıklı oyuncu dahil oldu. Başrolde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı diziye ‘Jean Luc Tonnerre’ karakteriyle Burak Çelik girecek. Yakışıklı oyuncu 13.bölümde (13 Aralık Salı günü) seyircinin karşısına çıkacak. Burak Çelik’in canlandıracağı Jean Luc Tonnerre karakteri, Cezayir Türk’ün karşısında yer alacak. Karakterin gerçek kimliği ise seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak.

Burak Çelik'in dizideki karakteri

Karakter 30’lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.

Karakter Analizi: Jean Luc Tonnerre

Jean luc; Çad, Tahiti, Cibuti ve Guam ‘da sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi.Fransızların Afrika sömürgelerinde bütün pis işlerini yapan adamlardan birisi… Guam’daki birliğinden firar etmiş ve şu an İstanbul’da. 30’lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.