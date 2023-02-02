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Oktay Kaynarca veda mı ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş gelişme

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin yeni bölümünde flaş bir gelişme yaşanacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:41
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş gelişme! Oktay Kaynarca ayrılıyor mu?

Oktay Kaynarca veda mı ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş gelişme
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Atv'de yayınlanan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümünde flaş bir gelişme yaşanacak. Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vuruluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor.

Projeye sıcak bakan Oktay Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam ediyor.


 

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