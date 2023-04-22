Ben Bu Cihana Sığmazam’a sürpriz transfer

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna kadrosuna Sahra Şaş dahil oldu. Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam’da Sahra Şaş, Azra Malek (Kayıkçı’nın kızı) karakteriyle 25 Nisan Salı günü ekrana gelecek 28.bölümde seyirci karşısına çıkacak. Dizide Kayıkçı’yı canlandıracak oyuncu ise henüz belli değil.

Ateş’in hayatına ameliyatını yapan doktoru olarak girip Firuze tarafından da desteklenecek. Ancak Azra göründüğü gibi biri çıkmayacak.

Azra Malek, İran’ın Tahran kentinde çok çocuklu bir ailenin en son evladı olarak dünyaya geldi. Kendisinden büyük üç ağabeyi ve üç ablası var. Azra’nın doğumundan dört yıl sonra annesi Ahsen vefat edince Azra’nın bakımıyla küçük ablası Nevin ilgilenir. Babası Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına Kayıkçı mahlasıyla nam salan kişidir. Silah tutmayı, yabani doğayı ve avlanmayı babasından öğrenir. Bu nedenle ailenin diğer kız çocuklarından farklı olarak biraz erkek çocuğu gibi yetişir.



