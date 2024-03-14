Murat Kurum: Deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesidir

AKP ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuştu. Kurum, sağlık çalışanlarıyla 5 yıllık Bakanlığı döneminde mesai arkadaşlığının olduğunu hatırlattı.

Kurum deprem dönüşümünün Türkiye’nin beka sorunu olduğunu belirttiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi, bu şehrin gelecek meselesi, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden bu konuyu siyaset üstü görerek, siyaset üstü bir bakış açısıyla, anlayışıyla dün Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, yine en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasını nasıl başlattıysak İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz."

“DEPREMDE 150 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZLA KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA KOŞTUK”

Adıyaman merkezli depremlerde sağlık çalışanlarıyla görev yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Depremde 150 sağlık çalışanımızla birlikte günlerce, aylarca orada Malatyalı, Elazığlı, Hataylı, Adıyamanlı, Kahramanmaraşlı, Osmaniyeli, Kilisli, Gaziantepli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Ben çok iyi biliyorum, hastanelerin zarar gördüğü, sağlık ocaklarının yıkıldığı, orada arkadaşını belki evladını, yakınını kaybeden sağlık çalışanlarımızın hızlı bir şekilde vatandaşımıza o yardım elini uzatmak, o şifayı verebilmek adına acılarını unutup yapmış olduğu çalışmalara şahitlik ettim" dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ İSTANBUL'DAKİ TRAFİK ÇİLESİ OLACAK”

Kurum, bakanlığı döneminde 81 ile gittiğini belirterek, "Şimdi İstanbul'a, 'Sadece İstanbul' diyerek İstanbul'un sorunlarına, İstanbul'un meselelerine odaklanacak ve burada tüm İstanbullularla birlikte kazanıp, tüm İstanbullularla birlikte çalışacağımız bir anlayışı inşallah 1 Nisan sabahı sergileyeceğiz. Önceliğimiz İstanbul'daki trafik çilesi olacak. Yatırımlarımızla İstanbul ulaşımını çile olmaktan çıkarmak istiyoruz" diye konuştu

“İSTANBUL BİR DEPREM ŞEHRİ”

İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayan Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Depremle mücadele etmek ve şehrimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Önceliğimiz hastanelerimiz, kamu binalarımız, okullarımız, üniversitelerimiz olmak üzere, ardından okullarımızdaki o bilinçle birlikte depremle beraber yaşamayı, vatandaşlarımızın bir küçük evladımızın bile burnu kanamadan aynı anlayışı tüm İstanbul'a yayacağımız farkındalıkla birlikte depremle ilgili dönüşümü de gerçekleştirmek zorundayız. Konutlarımızın yapımı anlamında İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmasın, biz aynı acıları bir daha yaşamayalım istiyoruz. Son bir asırda yaşadığımız 130 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz acıları bir daha yaşamamak için deprem dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi, bu şehrin gelecek meselesi, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden bu konuyu siyaset üstü görerek, siyaset üstü bir bakış açısıyla, anlayışıyla dün Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, yine en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasını nasıl başlattıysak İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz."

"KENDİ GELECEĞİMİZİ DEĞİL, İSTANBUL’UN GELECEĞİNİ DÜŞÜNECEĞİZ"

Gençliğimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız burada çok daha güvenli bir şekilde hastalarımıza bakacak. Deprem esnasında 7 gün 24 saat bu hastanemiz faaliyet gösterecek. Yine hastanelerimizin yakınlarına hasta yakınlarının konaklayacağı 8 tane Hasta Yakını Konaklama Merkezleri'ni inşa edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm masraflarını biz karşılayacağız. Afet esnasında da sağlık çalışanlarımıza hizmet verecek.

“HİÇBİR ZAMAN DEDİKODULARIN ARKASINA SIĞINMAYACAĞIM”

Her zaman milletin yanında olan, her zaman zor gününde milletin elini tutan ve millet bizi nerede görmek istiyorsa orada olan anlayışla bu hizmetleri yapacağız. İstanbul ile ilgileneceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul’un geleceğini düşüneceğiz. Hep birlikte İstanbul’un geleceğini inşa edip, ‘Türkiye Yüzyılı’nda parlayan İstanbul’u hep birlikte o güzel yarınlara kavuşturacak adımları atacağımızı buradan ifade ediyor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum.