Ekrem İmamoğlu Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de, diplomatik ve finansal görüşmeler gerçekleştirdi.

İmamoğlu, sırasıyla; Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ve Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşmeler yaptı.

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İmamoğlu, akşam saatlerinde de Alman Sanayileri Federasyonu (BDI) İcra Kurulu Başkanı Tanja Gönner ve ekibiyle görüştü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da finansal görüşmeler esnasında İmamoğlu’na eşlik etti.

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İMAMOĞLU'NUN SERGİLEDİĞİ HAREKET BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

İmamoğlu'nun Baerbock ile yaptığı görüşme öncesi sergilediği tavır ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Toplantı salonunu gösteren Baerbock'a durarak içeri girmesi için öncelik veren İmamoğlu'nun hareketi büyük takdir topladı.

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