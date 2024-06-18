Ekrem İmamoğlu havalara uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu havalara uçtu

Türkiye'nin, Gürcistan ile oynadığı maçı tribünden izleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mert Müldür'ün golü sonrası sevinçten havalara uçtu.

A Milli Takımımız'ı, 2024 Avrupa Şapiyonası'ndaki ilk maçı için desteklemeye gidenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal İduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip eden İmamoğlu, Mert Müldür'ün golü sonrası adeta sevinçten havalara uçtu.

Pozisyonun başlangıcından itibaren heyecandan yerinde duramayan Ekrem İmamoğlu topun filelerle buluşmasıyla birlikte "Goool" diye bağırdı.

Çevresindekilerle sevincini paylaşan İmamoğlu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yusuf Günay ile de "Çak" yaptığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun bu anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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