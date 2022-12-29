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İmamoğlu'ndan askıda fatura ödeme çağrısı. 5 bini ödendi askıda faturada 13.280 fatura kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni yıl hediyesi vermek isteyenlere, “Askıda Fatura” uygulamasına katılmaları çağrısı yaptı. İmamoğlu hâlen 13 bin 280 faturanın askıda beklediğini hatırlattı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:56
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Ekrem İmamoğlu yeni yıl için askıda fatura ödeme çağrısı yaptı

İmamoğlu'ndan askıda fatura ödeme çağrısı. 5 bini ödendi askıda faturada 13.280 fatura kaldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni yılda ihtiyaç sahiplerine hediye vermek isteyen hayırseverlere “Askıda Fatura” uygulamasına destek verme çağrısında bulundu.

5 GÜNDE 5 BİNDEN FAZLA FATURA ÖDENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu mesajında;

“Yeni yıla iyilikle girelim.

5 günde 5 binden fazla fatura ödendi, yeni yıla tüm faturalar ödenmiş olarak girmek bizim elimizde.

Askıda Fatura’da kalan 13.280 faturayı ödemek için; https://askidafatura.ibb.gov.tr/fatura-listesi” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

YARDIMLAR GENİŞLETİLDİ

Geçim sıkıntısı yaşayanlar için yardım paketleri de genişletildi. 

https://askidafatura.ibb.gov.tr  internet sitesinden Anne- Bebek, Aile Destek, Eğitim Destek, Ulaşım Destek paketleri üzerinden yardıma ihtiyaç duyan yurttaşların yaşam mücadelesine destek olunabilecek. Askıda Fatura üzerinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilen desteğin tutarı, 98 milyon 277 bin 405 TL’yi buldu.

DÜNYADA SES GETİRDİ

Askıda Fatura kampanyası, en son 2021 yılı “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nı kazanarak bir milyon dolar ödüle layık görülmüştü. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul, Avrupa’dan Paris ve Londra, Amerika’dan New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak uluslararası bir başarı elde etmişti.

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