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  • İmamoğlu kendisine "Cumhurbaşkanı İmamoğlu diyen vatandaşa ne yanıt verdi: Ankara kulisleri bu cevapla çalkalanıyor

İmamoğlu kendisine "Cumhurbaşkanı İmamoğlu diyen vatandaşa ne yanıt verdi: Ankara kulisleri bu cevapla çalkalanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye binası önünde bir grup vatandaşla sohbet etti. İmamoğlu, bir vatandaşın “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sözüne “Öyle bir duygumuz yok” yanıtını verdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:16
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İmamoğlu kendisine "Cumhurbaşkanı İmamoğlu diyen vatandaşa ne yanıt verdi

İmamoğlu kendisine ''Cumhurbaşkanı İmamoğlu diyen vatandaşa ne yanıt verdi: Ankara kulisleri bu cevapla çalkalanıyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir kişinin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" demesi üzerine "Öyle bir duygumuz yok şu anda" yanıtını verdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), 'Büyüyen ve Gelişen Şehirler, Uluslararası Belediye Başkanları İstanbul Dayanışma Toplantısı' düzenlendi.

Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıya, Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) Başkanı da olan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ve EUROCITIES Genel Sekreteri Andre Sobczak katıldı.

İmamoğlu, toplantının ardından belediyenin önünde bekleyen bir grup vatandaşın yanına giderek, bir süre sohbet etti.

Gruptan bir kişinin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir duygumuz yok şu anda" yanıtını verdi.

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Rohan
29.12.2022 09:19
Ekrem başkan parlementer sisteme geçiş sonrası CHP genel başkanı olarak BAŞBAKAN adayımızdır. Onu RTE nin açtığı ekonomi çukuru içinde boğacağımızı zannedenler çok yanılıyor!  
 
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