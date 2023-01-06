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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında hazırlanan ‘dokunulmazlık dosyası’na tepki gösterdi. "Demokrasiye darbe girişimlerinin tamamı seçim gecesi bertaraf olacak" diyen İmamoğlu, "Yanındayız Ali Mahir Başarır" mesajını paylaştı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 07:38
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Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
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OdaTV'nin haberine göre, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, mahkeme heyetine ‘müdahale ettiği” suçlamalarıyla hazırlanan dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı.

Karma Komisyon 11 Ocak’ta iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.

İMAMOĞLU: YANINDAYIZ

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyasını TBMM’de öne alarak, malum merkezin talimatıyla millet iradesi ile kavgaya devam ediyorlar. Demokrasiye darbe girişimlerinin tamamı seçim gecesi bertaraf olacak. Demokrasi ve adalet kazanacak! #YanındayızAliMahirBaşarır" ifadelerini kullandı.

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