İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı

OdaTV'nin haberine göre, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, mahkeme heyetine ‘müdahale ettiği” suçlamalarıyla hazırlanan dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı.
Karma Komisyon 11 Ocak’ta iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.
İMAMOĞLU: YANINDAYIZ
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyasını TBMM’de öne alarak, malum merkezin talimatıyla millet iradesi ile kavgaya devam ediyorlar. Demokrasiye darbe girişimlerinin tamamı seçim gecesi bertaraf olacak. Demokrasi ve adalet kazanacak! #YanındayızAliMahirBaşarır" ifadelerini kullandı.
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