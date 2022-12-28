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  • İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Milli güvenlik sorunusun. Çataklı'yı yardımcın yaparak FETÖ'ye jest mi yaptın?

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Milli güvenlik sorunusun. Çataklı'yı yardımcın yaparak FETÖ'ye jest mi yaptın?

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanlığının İBB'ye başlattığı "terör" soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde BULUNDU. İçişleri Bakanı Soylu için Erdoğan'a görevden alma çağrısında bulunan İmamoğlu, "Soylu bir milli güvenlik sorunudur. FETÖ iltisaklı yakını olan İsmail Çataklı'yı 2018'de yardımcınız olarak atamanız, sizin de terör örgütüne yaptığınız jest midir?" dedi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:18
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Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya: Milli güvenlik sorunusun. Çataklı'yı yardımcın yaparak FETÖ'ye jest mi yaptın?

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Milli güvenlik sorunusun. Çataklı'yı yardımcın yaparak FETÖ'ye jest mi yaptın?
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Yeniçağ Gazetesi’nden Tolga Şahin’in Saraçhane’deki İBB binasında aktardığına göre İmamoğlu, kardeşinin FETÖ iltisaklı olduğu ortaya çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı için Soylu'ya şöyle seslendi: "İsmail Çataklı'yı 2018'de yardımcınız olarak atayınca siz de bir FETÖ iltisaklısının yakınına jest mi yapmış oluyorsunuz?”

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın kardeşinin FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışında firari olarak bulunduğunu belirten İmamoğlu, "6 yıldır yaz tatilinde bile gelemez olduğunu biliyoruz. Çataklı'yı 2018'de yardımcınız olarak atamanız, sizin de terör örgütüne yaptığınız jest midir?” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

“Bir yıldır İBB'de var olduğu iddia edilen teröristlere ulaşmak ve yasal işlemleri yapmak için mücadele ediyoruz ama bakan beyin engeline takılıyoruz. İBB'de olduğu iddia edilen teröristleri birisi saklıyor ve işlem yapmıyor.”

“Eğer dediği gibi hülle yöntemi kullanılmışsa, bizden önceki altı ayda, yani Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya döneminde işe alınan 1400 kişinin de adli sicil kaydının özel sektör seçeneğinden alınmış olmasını nasıl yorumluyorsunuz?”



 “GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ”
“Mevlüt Uysal döneminde işe alınan Y.Y. ve O.Ç. nasıl oldu da hassas gözlerinizden kaçtı? Silahlı terör örgütüne üyelik, silahlı terör örgütü yöneticiliği diyor. Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok."



“Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız.”



“SOYLU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR”
"Süleyman Soylu milli güvenlik sorunudur. Bu kişiyi göreve getiren ve görev ihmalleri zincirinin sorumlusu Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı ya ortaya koyduğumuz bu fotoğrafın yaratacağı kaosa razı geleceksiniz ya da o koltuğa yüzünü kızartmayacak birini atayacaksınız."



“Güvenlik soruşturması yapmamakla suçlanıyoruz. Güvenlik soruşturması uygulaması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'güvenlik soruşturması yapmayın' diye yazı yazdı. Bizim güvenlik soruşturması taleplerimiz reddedildi.”



"PANDORANIN KUTUSU AÇILDI"
“Sayın Bakan, pandoranın kutusunu açtı. 2019 öncesi personel kayıtlarını incelemeye başladık. Medyanın çok ilgisini çekecek verilere ulaşıyoruz. Bakan Bey, partili arkadaşlarını yaktın haberin olsun.”

BELGESİ ORTAYA ÇIKTI: AKP DÖNEMİNDE ADLİ SİCİL KAYDI OLMASINA RAĞMEN İBB'YE GİRMİŞLER
İşte Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya dönemlerinde adli sicil kaydı olmasına rağmen işe alınan; İmamoğlu döneminde işten çıkarılan çalışanların adli sicil kayıtları:



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Tuz kokmuş
28.12.2022 11:44
"Balık baştan kokarmış " atasözü  
 
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