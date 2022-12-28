Soylu’dan yeni İmamoğlu iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'deki terör soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Burada Soylu, İmamoğlu hakkında önemli bir iddiada bulundu.



Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bundan belli bir süre önce İmamoğlu bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten bizi sevmiyor. Ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?’ diye bir ricası da olmuştur. Biz de ‘Kanun ne gerektiriyorsa onu yaparız.’ dedik ve onu da yaptık. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir ikiyüzlülüğün sahibi olmadık. Allah da muhafaza etsin böyle bir iki yüzlülükten…” ifadelerini kullandı.



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