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Soylu’dan yeni İmamoğlu iddiası

İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu hakkında flaş bir iddiada bulunarak, “Bana belli bir konuda ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten bizi sevmiyor. Ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?’ diye bir ricası da olmuştur.” dedi. 

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:09
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Soylu’dan yeni İmamoğlu iddiası: Beni aradı…

Soylu’dan yeni İmamoğlu iddiası
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'deki terör soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Burada Soylu, İmamoğlu hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bundan belli bir süre önce İmamoğlu bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten bizi sevmiyor. Ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?’ diye bir ricası da olmuştur. Biz de ‘Kanun ne gerektiriyorsa onu yaparız.’ dedik ve onu da yaptık. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir ikiyüzlülüğün sahibi olmadık. Allah da muhafaza etsin böyle bir iki yüzlülükten…” ifadelerini kullandı.
 

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Adalet
28.12.2022 16:25
Bafra'lı!  
 
vatandaş
28.12.2022 16:24
Haysiyet fakiri.  
 
istanbul
28.12.2022 16:24
bakanimizin hem keline hem yalanina hayranim. masallah masallah yuz bin kere masallah.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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