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İmamoğlu'ndan Soylu'ya kötü haber: Partili arkadaşlarını yaktın

Ekrem İmamoğlu: Sayın Bakan, pandoranın kutusunu açtı. 2019 öncesi personel kayıtlarını incelemeye başladık. Medyanın çok ilgisini çekecek verilere ulaşıyoruz. Bakan Bey, partili arkadaşlarını yaktın haberin olsun.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:16
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Soylu'ya İmamoğlu'ndan kötü haber: Partili arkadaşlarını yaktın haberin olsun

İmamoğlu'ndan Soylu'ya kötü haber: Partili arkadaşlarını yaktın
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB'ye başlattığı "terör" soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun "Sayın Bakan, pandoranın kutusunu açtı. Partili arkadaşlarını yaktın haberin olsun..." açıklaması dikkat çekti.

İşte o açıklama:

İmamoğlu "Uysal döneminde işe alınan Y.Y. ve ikinci kez işe aldığınız O.Ç. nasıl oldu da hassas gözlerinizden kaçtı? Bakın arşiv araştırması demiyorum, sabıka kaydı diyorum. Ne yazıyor? Silahlı terör örgütüne üyelik, silahlı terör örgütü yöneticiliği yazıyor sabıka kaydında.

Bu iki kişinin de işten çıkarılışı bizim dönemimizde yapılmıştır. 6 Mayıs ve 29 Mayıs 2019'da işe alınan ve biz işe başlayınca fark ettiğimiz 6 çalışanın FETÖ iltisaklı çıkmasını nasıl değerlendireceklerdir?

Medyaya yansıyan 500 küsur sayfalık rapor henüz bizde yok. Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve benim dönemimde eski / yeni yönetici arkadaşlarım.

Eğer savcılığa sunulan raporda eski başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız.

Bakan Bey, kendi arkadaşlarını da yaktın haberin olsun..."

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Hüseyin Korkmazoğlu
28.12.2022 14:46
Sonunda Süslü Akp'yi bitirmeyi başaracak. Halkın vicdanı karşısında hiç bir kudret duramaz.  
 
vatansever
28.12.2022 14:37
HE HE  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
28.12.2022 14:29
Yakışıklı Süleyman, her eylemi ve söylemi ile AKP'nin oylarını eritiyor. AKP'nin seçimi kaybetmesi için uğraşıyor. Erdoğan'ı egale ederek, AKP'nin başına geçmek istiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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