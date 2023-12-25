Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, düzenleyeceği bir basın toplantısıyla adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için adaylığını resmen açıklayarak seçim çalışmalarına başlayacak.

Gerçek Gündem'in haberine göre, İmamoğlu adaylığını, 5 Ocak tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği basın toplantısıyla duyuracağı öğrenildi.

İmamoğlu’nun İBB için yeniden aday gösterileceği, daha önce CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmıştı.

2435782-1200x627.jpg

2019’DA YAPILAN İKİ SEÇİMİ DE KAZANMIŞTI

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimi AKP adayı Binali Yıldırım’a karşı kazanmış ancak seçim iptal edilmişti.

23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen seçimi yüzde 54,22 oy oranıyla kazan İmamoğlu, İBB’nin yeni başkanı olmuştu.

İMAMOĞLU’NUN RAKİBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

31 Mart seçimlerine yaklaşırken, iş birliği ve aday tartışmaları büyümeye devam ediyor. Partiler peş peşe adaylarını açıklarken AKP, İBB adayını henüz ilan etmedi.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, parti içinde yapılan temayül yoklamasında eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, öne çıkan isimler oldu. Selçuk Bayraktar, AKP’nin İstanbul adayı için konuşulan isimlerden biri.

İlgili Haberler
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı istifa etti
AKP'nin hedefindeki 2 ilde kritik anket. Bir aday şehri domine etti
Babacan’dan CHP ile ittifak açıklaması
Yerel seçime tek başına gireceklerini açıklayan partiye AKP'den sürpriz ittifak daveti
AKP’de yerel seçim mesaisi. Yenden Refah ve BBP’nin kapısı çalınacak
Son Haberler
Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden Spor
Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden
Zehra Güneş inzivaya çekildi. Kendini Ho’oponopono’ya verdi Spor
Zehra Güneş inzivaya çekildi. Kendini Ho’oponopono’ya verdi
Beşiktaş'ın hocası Gedson Fernandes'in talebini açıkladı. Neden ilk 11'de olmadığı belli oldu Spor
Beşiktaş'ın hocası Gedson Fernandes'in talebini açıkladı. Neden ilk 11'de olmadığı belli oldu
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e yanıt. Ortak bildiri tartışmaları devam ediyor Gündem
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e yanıt. Ortak bildiri tartışmaları devam ediyor
Fenerbahçe TFF'yi ve Galatasaray'ı reddetti: Bu zihniyetle aynı masada hiçbir şey yapmayacağız Spor
Fenerbahçe TFF'yi ve Galatasaray'ı reddetti: Bu zihniyetle aynı masada hiçbir şey yapmayacağız
Real Madrid eski yıldızını transfer ediyor Spor
Real Madrid eski yıldızını transfer ediyor