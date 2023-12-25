Yerel seçime tek başına gireceklerini açıklayan partiye AKP'den sürpriz ittifak daveti

Yerel seçime geri sayım sürerken partilerin aday belirleme ve ittifak çalışmaları devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerdeki adaylarını açıklaması beklenen AKP’den ittifak çalışmaları için yeni hamle geldi. AKP, bugün Yeniden Refah Partisi ile görüşecek. Heyetler arasında yapılacak görüşmede yerel seçimde iş birliği konusu konuşulacak.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeniden Refah Partisi’ne davetin AKP’den geldiğini söyledi.

Uğuroğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

“Son dakika önemli gelişme: AKP'den davet geldi... AKP ve Yeniden Refah bugün saat 10.00'da AKP genel merkezinde Yerel Seçim ittifakı için buluşuyor AKP'den Efkan Ala ve Ali İhsan Yavuz Y. Refah'tan Doğan Aydal ve Nurettin Gül bir araya geliyor”

Yeniden Refah Partisi daha önce yaptığı açıklamada yerel seçime kendi adaylarıyla gireceğini duyurarak ittifaka kapıyı kapatmıştı. Ancak görüşmeden çıkacak sonuca göre kararın değişebileceği belirtiliyor.