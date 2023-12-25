AKP'nin hedefindeki 2 ilde kritik anket. Bir aday şehri domine etti

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye 31 Mart 2024’te yerel seçime gidiyor. ORC, bu iki şehirde CHP’nin adayını kimin olmasını istediklerini sordu. Ankete göre, Antalya’da Ümit Uysal, İzmir’de Tunç Soyer en çok desteklenen isimler oldu.

Antalya’da mevcut başkan Muhittin Böcek, merkezde oy kaybetti. İzmir’de ise Tunç Soyer, CHP ve DEM Parti seçmeninin tamamını arkasına aldı. Soyer’in dışında başka bir aday önerisi yoktu.

Ankete katılanlar, ithal aday istemediklerini belirtti. 2019 yerel seçimlerinde CHP, Antalya’da yüzde 50,62, İzmir’de yüzde 58,10 oy almıştı.

AKP ise Antalya’da yüzde 46,27, İzmir’de yüzde 38,69 oy almıştı. Diğer partilerin oy oranları çok düşüktü.

ANTALYA

19-23 Aralık'ta yapılan ankette Antalya'da üç isim öne çıktı. İşte sonuçlar:

Ümit Uysal: Yüzde 40,6

Çetin Osman Budak: Yüzde 29,1

Muhittin Böcek: Yüzde 24,2

"Anket şirketi, Antalya’da Muhittin Böcek’in kırsal kesimlerde güçlü, merkezde ise zayıf olduğunu söyledi. CHP ve DEM Parti seçmenleri Böcek’ten uzaklaştı."

2019 yerel seçimlerinde Antalya'da partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

CHP: Yüzde 50,62

AK Parti: Yüzde 46,27

SAADET: Yüzde 0,96

DSP: Yüzde 0,96

DP: Yüzde 0,57

İZMİR

İzmir'de öne çıkan üç isim şöyle:

Tunç Soyer: Yüzde 47,9

Musa Çam: Yüzde 17,2

Tacettin Bayır: Yüzde 14,1

Anket şirketinin İzmir yerel seçim anketiyle yaptığı açıklama ise şöyle:

"Ankete göre, CHP ve DEM Parti seçmenleri Tunç Soyer’i istiyor. Başka aday yok, çünkü yabancı aday korkusu var."

İzmir'de 2019 yerel seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 58,10

AK Parti: Yüzde 38,69

SAADET: Yüzde 1,3.