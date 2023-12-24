AKP’de yerel seçim mesaisi. Yenden Refah ve BBP’nin kapısı çalınacak

TV100’ün haberine göre, AKP, MHP ile Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart Yerel (Mahalli İdareler) Seçimlerinde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelerin belirlenmesine ilişkin çalışma tamamlanırken, AKP heyeti, 14 Aralık'ta ise Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetiyle görüştü.

AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında şimdiye kadar genel başkanlar düzeyinde gerçekleşirken, görüşmelerin bu hafta ise heyetler düzeyinde yapılması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi’nin, AKP heyetiyle gerçekleştirilecek görüşmeler ışığında oluşacak işbirliğinin kapsamına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya yönelik kararını açıklayacak.

BBP heyeti ile bu hafta yapılacak görüşmede, aynı şekilde başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki işbirliği durumu belirginleştirilecek. BBP heyeti görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının karşılaştırıldığı çalışmayla gidecek.