Ekşi muşmula asabi çarpıntılara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan asabi çarpıntılara iyi gelen ekşi muşmulanın faydaları dikkat çekti.

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerinde olması durumuna taşikardi (kalp çarpıntısı) denir. Bu durum birkaç saniye kadar sürebileceği gibi saatlerce de sürebilir. Kalp bu şekilde hızlı hızlı attığında normalde atımlar arasında kanla dolan yeteri kadar kanla dolamaz. Bu durumda kalp, tüm vücuda yetecek oksijenizasyonu ve kanlanmayı sağlayamayabilir.

EKŞİ MUŞMULA NASIL KULLANILIR?

Sofralarda en çok tercih edilen üzüm sirkesi, salatalarda, soğuk yemeklerde ve diğer yiyeceklerle tüketilir. Alıçtan elde edilen sirke ise tadı meyve asidi açısından farklı olduğu için farklı bir aroma verebilir. Bu nedenle, tek kullanımı daha çok tercih edilir. Bitki sirkesinden yararlanabilmek için alkali oranı yüksek içeceklerle tüketilmesi tavsiye edilmez. En ideal kullanımı bir bardak su ile belli oranlarda tüketmenizdir.