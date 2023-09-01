Ekşi muşmula grip ve nezleye iyi geliyor

İnsanların özellikle de kışları korkulu rüyası olan grip ve nezleye iyi gelen ekşi muşmula dikkat çekti.

Ekşi muşmula grip ve nezleye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

GRİP VE NEZLEYE BÖYLE İYİ GELİYOR!

Alıç sirkesi C vitamini ve fenolik içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Grip, nezle ya da alerjik semptomların kolay atlatılmasına yardımcı olup, vücut direncini yükseltir.

GRİP NEDİR?

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur.

NEZLE NEDİR?

Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı; koronavirüsler, rinovirüsler, adenovirüsler ve RSV yani respiratuar sinsisyal virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır.

Pandemi sürecinin son dönemlerinde koronavirüs belirtileriyle de karıştırılmakta olan soğuk algınlığı sorunu, çok daha hafif atlatılabilmektedir. Ek olarak nezle sıklıkla griple de karıştırılmaktadır. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmamasıdır. Ayrıca gripte yüksek ateş olağan bir bulgu ilken nezlede nadir olur baş ağrısı eklem ve kas ağrıları gripte olabilir nezlede beklenmez. Nezle gribe göre daha hafif atlatılan bir hastalıktır.

EKŞİ MUŞMULA NASIL KULLANILIR?

Sofralarda en çok tercih edilen üzüm sirkesi, salatalarda, soğuk yemeklerde ve diğer yiyeceklerle tüketilir. Alıçtan elde edilen sirke ise tadı meyve asidi açısından farklı olduğu için farklı bir aroma verebilir. Bu nedenle, tek kullanımı daha çok tercih edilir. Bitki sirkesinden yararlanabilmek için alkali oranı yüksek içeceklerle tüketilmesi tavsiye edilmez. En ideal kullanımı bir bardak su ile belli oranlarda tüketmenizdir.

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