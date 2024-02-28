Eksik diş zararlı mı?

Uzmanlar eksik dişin zararlarını şöyle sıralıyor:

Çiğneme fonksiyonlarının bozulması Eksik diş bölgesinde, diğer dişlerin yeri değişir, devrilir veya uzar. Bu da çiğneme fonksiyonunun bozulmasına ve besinlerin tam olarak öğütülememesine neden olur.

Sağlıklı dişleri kaybetme riskinin artması Devrilen veya uzayan dişler, temizliği ve bakımı güçleştirir. Bu da çürük, hassasiyet, diş eti iltihabı gibi sorunlara ve diğer dişlerin de kaybedilmesine yol açabilir.

Çene eklemlerinde sorunlar oluşması Eksik dişler, çiğneme düzenini de değiştirir. Normalde iki tarafta da yapılması gereken çiğneme, tek taraflı hale gelir. Bu da çene eklemlerinde ağrı, ses, kilitlenme gibi problemlere neden olabilir. Mide rahatsızlıklarına sebep olması Eksik diş nedeniyle tam olarak çiğnenemeyen ve öğütülemeyen besinler, bütün olarak yutulduğunda mideyi zorlar. Bu da hazımsızlık, şişkinlik, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Kilo almaya neden olması Eksik diş nedeniyle iyi çiğnenemeyen yiyecekler, metabolizmayı yavaşlatır ve kilo almaya neden olabilir.