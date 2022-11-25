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Valencia ve arkadaşlarının Hollanda'ya sahayı nasıl dar ettiğini açıkladı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 21:01
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Ekvador 1 puana sevinemedi. Akıllar Valencia'da kaldı

Valencia ve arkadaşlarının Hollanda'ya sahayı nasıl dar ettiğini açıkladı
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A Grubu'nda Hollanda zaten favoriydi. İlk maçında da Senegal'i 2-0 yenmişti.
Ekvador ise "sürpriz yapabilir" denilen bir takımdı. İlk maçında Katar'ı 2-0'la geçmişti.
Bu maçta da Hollanda'ya şans verenler doğal olarak çoğunluktaydı.
Hollanda da öyle başladı maça. Daha 6. dakikada Gakpo'nun ceza alanının hemen dışından attığı golle öne geçti. Bu golden sonra fark olabilir mi acaba derken; Ekvador'un Enner Valencia önderliğindeki direnişi başladı.
Önce oyunu dengelediler. Sonra da gol aramaya başladılar. Koskoca Hollanda top çevirmeye çalışıyordu ama Ekvadorlu futbolcular ellerinden geleni yapıyor ve bu trafiği kesiyorlardı.
İlk yarının uzatma anlarında bir de gol buldular aslında. Estaggio sert vurdu, ceza sahası içinde son dokunan Estupinan topu ağlara gönderdi. Ancak orada kalecinin önünde bir Ekvadorlu futbolcu olduğu gerekçesiyle ofsat denilerek iptal edildi bu gol.
Hollanda'nın başındaki Van Gaal olacakları anlamıştı. İkinci yarıya yıldızı Depay'ı da alarak başladı oyuna.
Ama ne fayda!
49. dakikada Estupinan'ın sert şutunda kaleciden dönen topa yetişen Valencia ağları havalandırdı.
Golden sonra da golü daha çok isteyen Ekvador'du.
Güney Amerika ülkesi zengin Avrupa ülkesine sahayı dar etti adeta. Gollük pozisyonlar, direkten dönen şut.
Artık Hollanda papucun pahalı olduğunu anlamış olacaktı ki; beraberliğin de kendisine yeteceğine inanarak zaman geçirmeye çalışıyordu.
Sahada basmadık yer bırakmayan Valencia'nın 89'da sakatlanıp sedye ile oyundan çıkması Ekvadorlular kadar Fenerbahçelileri de üzmüştür; eminim.
Sonuçta 1-1 iki takım için de kötü değil.
İkisinin de puanı 4 şimdi. Arkalarında 3 puanlı Senegal var. Bu grupta dananın kuyruğu son maçlarda kopacak. Hollanda Katar'ı yener yenmesine de Senegal-Ekvador maçı tam bir final olacak.

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Mehmet Tok
25.11.2022 21:13
Hollanda çok sıradan bir takım, hiç büyütülecek bir tarafları yok.  
 
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