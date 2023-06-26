Ekvador'da düşman çeteler savaştı: 8 ölü

Editör: Erhan Songür

Pazar günü Ekvador'un Pasifik kıyısında rakip çeteler arasındaki çatışmada sekiz kişinin öldüğü bildirilirken bunun bu ay üçüncü çatışma olduğu açıklandı.

Polisin medyaya verdiği demeçte, ülkenin kuzeybatısındaki 49.000 nüfuslu bir şehir olan La Concordia'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı çatışmada beş kişi daha yaralandı.

Aynı gün, Quito'da meydana gelen diğer şiddet olaylarında dört kişi öldü ve polis kurbanlardan üçünün suç gruplarıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Suç ve uyuşturucu kaçakçılığından en çok etkilenen şehirlerden biri olan şehirdeki yetkililere göre, Ekvador'un Guayaquil limanına geçen hafta düzenlenen bir saldırıda en az altı kişi ölmüş ve sekiz kişi yaralanmıştı.