Ekvador'da düşman çeteler savaştı: 8 ölü

Polise göre, rakip olduğu iddia edilen çeteler arasında çıkan çatışmada sekiz kişi öldü.

Ekvador'da düşman çeteler savaştı: 8 ölü

Editör: Erhan Songür

Pazar günü Ekvador'un Pasifik kıyısında rakip çeteler arasındaki çatışmada sekiz kişinin öldüğü bildirilirken bunun bu ay üçüncü çatışma olduğu açıklandı.

Polisin medyaya verdiği demeçte, ülkenin kuzeybatısındaki 49.000 nüfuslu bir şehir olan La Concordia'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı çatışmada beş kişi daha yaralandı.

Aynı gün, Quito'da meydana gelen diğer şiddet olaylarında dört kişi öldü ve polis kurbanlardan üçünün suç gruplarıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Suç ve uyuşturucu kaçakçılığından en çok etkilenen şehirlerden biri olan şehirdeki yetkililere göre, Ekvador'un Guayaquil limanına geçen hafta düzenlenen bir saldırıda en az altı kişi ölmüş ve sekiz kişi yaralanmıştı.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Son Haberler
Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı Güncel
Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı
Pendikspor Galatasaray'ın yıldızının peşinde Spor
Pendikspor Galatasaray'ın yıldızının peşinde
Çanakkale açıklarında geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel
Çanakkale açıklarında geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı
AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu Güncel
AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu
Mehmet Şimşek çözümü satmak da buldu... Hepsini satılığa çıkarıyor Ekonomi
Mehmet Şimşek çözümü satmak da buldu... Hepsini satılığa çıkarıyor
Süt otu annelerde süt kesilmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Süt otu annelerde süt kesilmesine iyi geliyor
Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı Dünya
Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı