Ekvador'da toprak kayması: Onlarca ölü var

Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasının bilançosu ağırlaşıyor. Onlarca ölü olduğu bildirildi.

Ekvador'da toprak kayması: Onlarca ölü var

Ekvador’un Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında 27 Mart’ta şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor.

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Ekvador Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 51’e yükseldiği belirtildi. Toprak altında 37 kişinin daha olduğu ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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Arama kurtarma çalışmalarına 60 asker, 34 itfaiyeci, 35 polis ve eyalet kurumlarından ekiplerin katıldığı bildirildi.

Yetkililer toprak kaymasında 163 evin hasar gördüğü açıklarken 57 evin de tamamen yıkıldığını ifade etmişti. Bölgede binden fazla kişinin afetten etkilendiği öğrenildi.

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