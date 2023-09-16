El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman ABD'ye iade edildi

Meksikalı "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman, ABD'ye iade edildi.

KAYNAK: İHA
El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman ABD'ye iade edildi

ABD’de en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Sinaloa Karteli lideri 33 yaşındaki Ovidio Guzman, Meksika makamları tarafından ABD’ye iade edildi. ABD Başsavcısı Merrick Garland yaptığı açıklamada, Ovidio Guzman'ın iadesinin ABD’nin uzun süredir Guzman ailesiyle bağlantılı olan Sinaloa Karteli’nin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine "her yönden" saldırmaya yönelik yürüttüğü çalışmaların son adımı olduğunu ifade etti. Garland, "Bu iade için Meksika hükümetindeki mevkidaşlarımıza minnettarım” ifadelerini kullandı.

ABD'de fentanilin yayılmasının en büyük sorumlusunun Sinaloa karteli olduğu belirtiliyor.

OCAK AYINDA YAKALANMIŞTI

Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman, Meksika ordusunun Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde 5 Ocak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yakalanmıştı. Operasyon sırasında kartel üyeleri ile çıkan çatışmada 10 güvenlik görevlisi ve 19 kartel üyesi ölmüş, 35 asker ise yaralanmıştı. Ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman, Almoloya de Juarez şehrindeki Altiplano Hapishanesi’ne götürülmüştü. ABD hükümeti, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanabilmesi için Şubat ayında Guzman'ın iadesini talep ederken, daha önce de yakalanmasını sağlayacak yönde bilgi verene 5 milyon dolar ödül teklif etmişti.

Ovidio Guzman, 17 Ekim 2019 tarihinde de yakalanmıştı, ancak kartel üyelerinin halka yönelik tehditleri nedeniyle serbest bırakılmıştı.

BABASI "EL CHAPO", ABD’DE ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Sinaloa Karteli’nin eski lideri ve Ovidio Guzman'ın babası ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ise ABD’de yargılandığı davada Şubat 2019’da uyuşturucu kaçakçılığından ve çok sayıda kişinin ölümünden suçlu bulunarak ömür boyu hapis ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Meksika’da iki kez hapishaneden kaçan El Chapo, 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD’nin Colorado eyaletindeki yüksek güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor.

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