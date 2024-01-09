El elin eşeğini türkü söyleyerek arar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
El elin eşeğini türkü söyleyerek arar atasözünün anlamı nedir?
El elin eşeğini türkü söyleyerek arar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

El elin eşeğini türkü söyleyerek arar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gerektiği kadar özen göstermez.

O sorunu ya da sıkıntıyı çözebilmek için gerektiği kadar kafa yormaz ve ilgilenmez anlamında kullanılan bir atasözüdür.

EL ELİN EŞEĞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK ARAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Senden çok da bir şey beklemedim aslında sonuçta el elin eşeğini türkü söyleyerek arar."

"Sanıyorsun ki herkes seninle iyi olacak. Olmaz işte sen uğraşacaksın, el elin eşeğini türkü söyleyerek arar. Kendin araştırıp kendin yapacaksın, güvenme kimseye."

Son Haberler
Galatasaray İtalya'dan İstanbul'a çağırdı Spor
Galatasaray İtalya'dan İstanbul'a çağırdı
Epstein'in fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı Dünya
Epstein'in fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Beckenbauer'in son fotoğrafı ortaya çıktı Spor
Beckenbauer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
Rüyasında evinin altında altın gördü. 130 metre kazdığı kuyuda öldü Dünya
Rüyasında evinin altında altın gördü. 130 metre kazdığı kuyuda öldü
AKP’li Turgut Altınok’un ‘diploma’ tartışması. Berna Laçin 'Dikkatimi çekti' diyerek ortaya çıkardı Gündem
AKP’li Turgut Altınok’un ‘diploma’ tartışması. Berna Laçin 'Dikkatimi çekti' diyerek ortaya çıkardı
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı ücret tarifesi belli oldu Ekonomi
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı ücret tarifesi belli oldu
TPAO'ya 14 ilde 18 petrol arama ruhsatı Ekonomi
TPAO'ya 14 ilde 18 petrol arama ruhsatı