El elin eşeğini türkü söyleyerek arar atasözünün anlamı nedir?

El elin eşeğini türkü söyleyerek arar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gerektiği kadar özen göstermez.

O sorunu ya da sıkıntıyı çözebilmek için gerektiği kadar kafa yormaz ve ilgilenmez anlamında kullanılan bir atasözüdür.

EL ELİN EŞEĞİNİ TÜRKÜ SÖYLEYEREK ARAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Senden çok da bir şey beklemedim aslında sonuçta el elin eşeğini türkü söyleyerek arar."

"Sanıyorsun ki herkes seninle iyi olacak. Olmaz işte sen uğraşacaksın, el elin eşeğini türkü söyleyerek arar. Kendin araştırıp kendin yapacaksın, güvenme kimseye."