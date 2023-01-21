22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı

El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı

Malatya’da el freni çekilmeyi unutulan araç aniden hareket edince paniğe neden oldu. Araç yaklaşık 200 metre geri geri ilerledikten sonra kaldırıma çarparak durabilirken facianın eşiğinden dönüldü.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 23:26
Takip Et

El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı

El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı
+
Aa
-

İHA - Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mıhlıdut Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine giden N.K.’nın el frenini çekmeyi unuttuğu 44 PY 427 plakalı aracı aniden hareket ederek akan trafikte geri geri gitmeye başladı.

Bölgede çalışma yapan belediye işçilerinin durumu fark ederek müdahale etmek istediği otomobil kaldırma çarparak durabilirken o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralananın olmadığı olayda durumu fark eden sürücü N.K. aracını alarak bölgeden uzaklaştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
2
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
3
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
4
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
5
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
6
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Bayern Münih'e Leipzig freni
7
﻿Bayern Münih'e Leipzig freni
﻿Bayern Münih'e Leipzig freni
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Beşiktaş açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
﻿Beşiktaş açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
﻿Beşiktaş açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
﻿El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı
﻿El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı
﻿El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.