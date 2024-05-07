Alex Süper Lig ekibi ile anlaştı

Kaynak: Antalya Lider Gazetesi
Alex Süper Lig ekibi ile anlaştı
Antalyaspor ve Alex el sıkıştı.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Antalyaspor sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanan maçta Antalyaspor rakibine 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Sergen Yalçın’ın açıklaması gündeme bomba gibi düşerken Antalyaspor’un yeni teknik direktörü ortaya çıktı.

Antalya yerel basınında çıkan haberlere göre Antalyaspor yönetimi önümüzdeki sezon için Alex De Souza ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor taraftar grubu ise anlaşmaya ilişkin “Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

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