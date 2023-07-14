El Nino sıcakları Adana'yı kavurdu. Fırıncılar çareyi kafalarını buzlu suya sokmakta buldu

Türkiye genelinde aşırı sıcaklar vatandaşı zorlarken ülkenin en sıcak illerinden Adana'da fırıncı ustaları çok daha zor anlar yaşadı. 25o derece fırın karşısında çalışan ustalar serinlemek için çareyi buzlu suya kafalarını sokmakta aradılar.

El Nino sıcakları Adana'yı kavurdu. Fırıncılar çareyi kafalarını buzlu suya sokmakta buldu

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da da ‘El Nino’ sıcakları etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Vatandaş aşırı sıcaklara çözüm bulmaya çalışıyor.

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250 dereceye ulaşan fırında ekmek pişiren Adana'lı ustalar, çözümü kafalarını buzlu suya sokup hortumla su tutmakta aradı.

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İNSANLAR GÖLGEDE DURMAKTA BİLE ZORLANIYOR

Kentte, sıcaklığa en çok maruz kalanlar ise ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oldu. İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken, fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. 250 derece ölçülen fırının başında çalışan ustalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretimlerine aralıksız devam ediyor.

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BUZLU SUYLA SERİNLEDİLER

Yazın bol bol soğuk içecek tükettiklerini kaydeden ustalar, serinlemek için ise kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor.

Fırıncılardan Can Delibalta, “Adana'da havalar cehennem sıcakları gibi. Meteoroloji dahi yer yer sıcaklık 60 dereceye ulaşacak diyor. Biz burada dışarıdaki sıcakların 4 katı fazlasıyla çalışıyoruz. Bu da bizim ekmek paramız. Ancak işimizi çok seviyoruz. Sevmesek zaten bu iş yapılmaz. Fırının başında işimiz bitince kafamızı buzlu suya sokuyoruz. Dondurma yiyoruz, soğuk su ve içecek içiyoruz. Ancak o şekilde serinliyoruz. Dönüşümlü olarak fırın başında duruyoruz başka yolu yok. Bir an önce sıcakların bitmesini istiyoruz. Allah meslektaşlarımıza ve dışarıda çalışmak zorunda olan bütün herkese yardım etsin” diye konuştu.

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Fırın çalışanı Ayhan Yalçın ise sıcaklarla baş etmekte zorlandıklarını belirterek, “Bizleri ancak buzlu su kesiyor. Çok sıcak. Bu sıcaklarda ancak ekmek parası için çalışıyoruz” dedi.

(Kaynak - İHA)

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