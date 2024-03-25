El Salvador çetesi için sert önlem: 5.000 asker bölgeye gönderildi!

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin kuzeyindeki bir çetenin iki sivili öldürmesi üzerine sert önlemler aldı. Bukele, çetenin tamamen yok edilmesi amacıyla 5.000 asker ve 1.000 polisi bölgeye gönderme kararı aldığını duyurdu. Çetenin iki sivili öldürmesinin ardından halk arasında endişe ve korku yaratan bu olay, devlet başkanının sert tepkisine neden oldu. Bukele, çetenin ülke genelindeki suç faaliyetlerine son vermek için kararlı bir şekilde hareket ettiğini belirtti.