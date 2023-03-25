﻿Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor

Gelecek sezonun takımını kurmak için teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Roma'nın Mısır asıllı İtalyan futbolcusu Stephan El Shaarawy ile anlaştığı ileri sürüldü.

İtalyan basını gelişmeyi flaş haber olarak duyururken, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Roma'da ilk 11'e girmekte zorlanan Stephan El Shaarawy'nin Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

Orta sahanın solunda görev yapan Stephan El Shaarawy bu sezon 30 maçta 4 gol attı.

