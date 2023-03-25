25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor

Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor

Beşiktaş'ın gelecek sezonun takımı için çalışmalarını sürdürdüğü, Roma'nın Mısır asıllı İtalyan futbolcusu El Shaarawy ile anlaştığı belirtildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 05:08
Takip Et

El Shaarawy Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor
+
Aa
-

Gelecek sezonun takımını kurmak için teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Roma'nın Mısır asıllı İtalyan futbolcusu Stephan El Shaarawy ile anlaştığı ileri sürüldü.

İtalyan basını gelişmeyi flaş haber olarak duyururken, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla anlaşma sağlandığı ifade edildi. 

Roma'da ilk 11'e girmekte zorlanan Stephan El Shaarawy'nin Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

Orta sahanın solunda görev yapan Stephan El Shaarawy bu sezon 30 maçta 4 gol attı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
2
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
5
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
6
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
7
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol
﻿EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol
﻿EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol
﻿İstanbul'da huzur uygulaması: 391 gözaltı
﻿İstanbul'da huzur uygulaması: 391 gözaltı
﻿İstanbul'da huzur uygulaması: 391 gözaltı
﻿A Milli Takım'ın 11'i belli oldu. Ermenistan Türkiye hangi kanalda 
﻿A Milli Takım'ın 11'i belli oldu. Ermenistan Türkiye hangi kanalda 
﻿A Milli Takım'ın 11'i belli oldu. Ermenistan Türkiye hangi kanalda 
﻿Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor
﻿Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor
﻿Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.