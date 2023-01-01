Elazığ Merkez’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Elazığ ili Merkez ilçesi Etminik (A. Çevre) Köyü Kotat mevkii 2809 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu, tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (80-90 cm), geçirgen bir yapıya sahip, 1.sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz ; Diyarbakır-Elazığ karayoluna ve Havalimanı kavşağına yakın mesafededir. Akçakiraz Belediye Başkanlığının 20/09/2022 tarih 1061 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen taşınmaz 01/01/1974 tarihinden itibaren mücavir sınırları içinde kaldığı, taşınmaz imar planında Cami Alanı olarak belirlendiği belirtilmiştir.

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