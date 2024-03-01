Elazığ’da 15 ton sahte alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, A.Ö. isimli şüphelinin sahte alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.Ö.’nün adresine operasyon düzenlendi.

15 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 15 ton sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.