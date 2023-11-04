Elazığ’da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 2 Kasım tarihinde Üniversite Mahallesi Efe Sokak üzerinde bulunan ikametten hırsızlık olayının faili H.B.D. (21) ve M.Ç.K. (22) isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Ayrıca, devam eden çalışmalar neticesinde motosiklet hırsızlık suçundan arandığı belirlenen U.E. (30) isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, H.B.D. ve M.Ç.K. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.E. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

