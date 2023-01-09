Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 08:57'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.9 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.4 olarak açıkladı.