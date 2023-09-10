Elazığ’da 5 hırsız yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 şüpheliyi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da 5 hırsız yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde süren çalışmalar çerçevesinde hırsızlık olaylarına karışan 7 adet suç kaydı bulunan O.G. (37), 2 adet suç kaydı bulunan M.D. (36), 12 adet suç kaydı bulunan A.U. (19), ve 24 adet suç kaydı bulunan C.K. ve M.B.’yi (21) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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