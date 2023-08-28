Elazığ'da 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da 9 farklı hırsızlık olayının faili olan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ'da 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, Elazığ’da meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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Yapılan çalışmalar neticesinde farklı tarihlerde, 3 adet motosiklet hırsızlığı, 2 adet otomobil hırsızlığı, cep telefonu hırsızlığı, bakır kablo hırsızlığı, iş yerinden akü ve kombi hırsızlığı, otomobilden hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda A.P. isimli şüpheli şahıs toplam 9 ayrı olayın faili olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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