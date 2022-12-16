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Elazığ’da asayiş operasyonu

Elazığ’da düzenlenen asayiş uygulamalarında 26 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 17:02
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Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 26 kişi tutuklandı

Elazığ’da asayiş operasyonu
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Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 26 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 26’sı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 8 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.
Denetimler esnasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek, 46,5 gr esrar ve 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen, 1 adet laptopun sahibine teslim edildiği bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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