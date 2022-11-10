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Elazığ’da çatı yangını korkuttu

Elazığ'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:52
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Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı

Elazığ’da çatı yangını korkuttu
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Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Pamukçu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alev ve dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


(Kaynak: İHA)

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