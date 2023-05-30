Elazığ'da deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 5.53'te Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Arıcak ilçesi olan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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