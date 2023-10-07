Elazığ'da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın merkezine bağlı Gözebaşı köyünde deprem meydana geldi.
Saat 09.34 sıralarında meydana gelen depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Elazığ'ın merkeze bağlı Gözebaşı köyünde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın merkezine bağlı Gözebaşı köyünde deprem meydana geldi.
Saat 09.34 sıralarında meydana gelen depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.