Elazığ’da dev asayiş uygulaması

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent geneli ve ilçelerde huzur ve güvenliği sağlamak için geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

ASAYİŞ UYGULAMASI

Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere 66 ekip, 320 personelin katılımıyla geniş kapsamlı şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 2 bin 145 şahıs ve 296 araç sorgulanırken 97 umuma açık iş yeri, 87 metruk bina ve 18 park bahçe kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanırken 25 gram kokain, 11 adet extasy hap, 1 adet pompalı tüfek ve 12 adet dolu kartuş, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 14 araca da idari para cezası uygulandığı bildirildi.