Flaş.. Flaş.. Elazığ’da göçen madende tüm işçiler kurtarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. Elazığ’da göçen madende tüm işçiler kurtarıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçükte kalan 4 işçinin de kurtarıldığını duyurdu.

Elazığ'da bulunan krom maden ocağında meydana gelen göçükte, 4 işçinin de kurtarıldığı belirtildi.

BAKANLIK DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşılamayan 3 işçinin de kurtarıldığını aktardı.

Yapılan paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kaydedildi.

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NE OLMUŞTU?

Elazığ Palu’nun Kayaönü mevkiinde bir krom madeninde, bilinmeyen bir sebeple göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük oluştuğu ihbarının alındığını ve ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Vali Toraman, arama kurtarma faaliyetlerinin süratle başladığını ifade ederek, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

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