İYİ Parti binasına saldırı

AYCAN AYDOĞMUŞ - ELAZIĞ / YENİÇAĞ

İYİ Parti'nin Elazığ Karakoçan ilçe binası kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Gece yarısı yapılan saldırıda parti binasının kapısı kırıldı. Partinin bilgisayarını çalan hırsızlar parti binasına maddi hasar verdiler. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri saldırganların bulunması için çalışma başlattı.

Saldırı sonunda bir açıklama yapan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, "Bu menfur saldırıyı yapanların kısa sürede yakalanacağından ve adalete teslim edileceğinden kuşkumuz yoktur. Son dönemlerde İYİ Partimizin çalışmalarını sabote etmeye ve durdurmaya yönelik atılan adımların hepsi bertaraf edilecek emniyetimiz olayın faillerini kısa sürede yakalayıp adalete teslim edecektir. İYİ Partimiz Türkiye'nin umududur" dedi.