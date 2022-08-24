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İYİ Parti binasına saldırı

Elazığ'da İYİ Parti Karakoçan ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunuldu. Camı kırarak binaya giren saldırganlar binada bulunan bilgisayarı da çaldılar.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:48
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Elazığ'da İYİ Parti binasına saldıran hırsızlar parti binasındaki bilgisayarı da çaldı

İYİ Parti binasına saldırı
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AYCAN AYDOĞMUŞ - ELAZIĞ / YENİÇAĞ

İYİ Parti'nin Elazığ  Karakoçan ilçe binası kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Gece yarısı yapılan saldırıda parti binasının kapısı kırıldı. Partinin bilgisayarını çalan hırsızlar parti binasına maddi hasar verdiler. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri saldırganların bulunması için çalışma başlattı.

Saldırı sonunda bir açıklama yapan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, "Bu menfur saldırıyı yapanların kısa sürede yakalanacağından ve adalete teslim edileceğinden kuşkumuz yoktur. Son dönemlerde İYİ Partimizin çalışmalarını sabote etmeye ve  durdurmaya yönelik atılan adımların hepsi bertaraf edilecek emniyetimiz olayın faillerini kısa sürede yakalayıp adalete teslim edecektir. İYİ Partimiz Türkiye'nin umududur" dedi.

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