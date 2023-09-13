Elazığ’da kaçak içki operasyonu

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da kaçak içki operasyonu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.T. isimli şüphelinin kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin kaçak alkol üretimi yaptığı yere operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda 10 litre etil alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 5 adet cam şişe içerisinde anason maddesi ve kullanıma hazır hale getirilmiş yaklaşık 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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