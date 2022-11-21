21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elazığ’da gümrük kaçağı operasyonu

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:03
Takip Et

Elazığ’da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da gümrük kaçağı operasyonu
+
Aa
-

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, kente gümrük kaçağı malzemelerin gireceği bilgisini alan ekipler, şüphelileri ve aracı tespit etti. Tespit edilen araca düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 315 çift spor ayakkabı ve 10 adet mont ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzeme getirmek isteyen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.