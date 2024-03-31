Elazığ'da kaza. 4 yaralı

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Tofaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki otomobil ile E.K. idaresindeki 23 ABL 392 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda yürüyen anne ve kıza çarparak yan yattı.

Kazada 2’si yaya olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.