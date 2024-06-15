Elazığ'da kedi ve fare arasındaki sevimli oyun görenleri gülümsetti

Kaynak: İHA
Elazığ'da kedi ve fare arasındaki sevimli oyun görenleri gülümsetti

Elazığ'da kaydedilen ve sosyal medyada ilgiyle izlenen bir video, kedinin fare ile oyununu konu ediniyor. Fare kaçacak yer bulamazken, kedi bir süre fareyi yakalamaya çalışıyor ancak fareyi yakalamak yerine onunla oynamayı tercih ediyor.

Elazığ'da çekilen bir video, sosyal medyada ilgiyle karşılanan bir olayı konu ediniyor. Vali Fahribey Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, kedi ile fare arasında geçen sevimli oyun gözler önüne seriliyor. Kaldırım arasında sıkışan fare, kaçacak yer bulamazken, etrafında dönen kedi ise fare ile oyun oynamayı tercih ediyor. Doğası gereği fareyi avlaması beklenen kedi, bu sefer fare ile dostça vakit geçiriyor.

Görüntülerde, kedinin patisi ve ağzıyla fareye dokunmaya çalıştığı, fare ise kaçmaya çalışarak kediyle oyun oynamaya çalıştığı görülüyor. Kedinin etrafa dikkatlice bakarak fare ile oyununu sürdürmesi, izleyenleri gülümsetiyor.

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