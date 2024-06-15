Terlik çalan köpeğin macerası izleyenleri güldürdü

Kaynak: İHA
Terlik çalan köpeğin macerası izleyenleri güldürdü

Muğla’nın Milas ilçesinde serinlemek için parka gelen bir kadının terliği, sokakta yaşayan sevimli bir köpek tarafından çalındı.

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, izleyenleri hem güldürdü hem de hayvan sevgisinin önemini bir kez daha gösterdi. Serinlemek amacıyla parka gelen bir kadın, terliğinin sokakta yaşayan sevimli bir köpek tarafından çalınmasıyla şaşkına döndü. Kadın, tüm çabalarına rağmen terliğini geri alamadı.

O sırada bölgeden motorla geçmekte olan başka bir kadın, kadının yardım çağrısını duydu ve köpeği yakalayarak terliği sahibine geri verdi. Olay anı, çevrede bulunan kişiler tarafından kameraya kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

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