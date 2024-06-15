Sıcaktan bunalan küçük kızın tatlı isyanı güldürdü 'Çok sıcak'

Kaynak: Haber Merkezi
Sıcaktan bunalan küçük kızın tatlı isyanı güldürdü 'Çok sıcak'

Sıcaktan bunalan küçük bir kızın, "Teyze çok sıcak de me. Çok sıcak," diyerek isyan etmesi sosyal medyada viral oldu. Yattığı yerden aniden kalkarak serzenişte bulunan küçük kızın tatlı tepkisi izleyenleri güldürdü.

Yaz sıcaklarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, sıcaktan bunalan küçük bir kızın tatlı isyanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yattığı yerden aniden kalkarak, "Teyze çok sıcak de me. Çok sıcak," diyerek serzenişte bulunan küçük kızın videosu, izleyenleri hem güldürdü hem de sıcağın etkisini hatırlattı.

Videoda, küçük kızın sıcaktan bunalıp yerinden kalkarak iç çekmesi ve şikayet etmesi, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Küçük kızın doğal ve samimi tepkisi, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı ve video kısa sürede viral oldu.

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