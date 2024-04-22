Elazığ'da motosikletçi kirpiyi araçların altında ezilmekten kurtardı

Kaynak: İHA
Elazığ'da motosikletçi kirpiyi araçların altında ezilmekten kurtardı
Bir motosikletçi, yola çıkan kirpiye eşlik ederek onu araçların altında ezilmekten kurtardı.

Elazığ'da bir motosikletçi, yola çıkan bir kirpiye yardım etti. Motosikletçi, kirpiyi fark ederek ona eşlik etmeye başladı ve böylece araçların altında ezilmesini engelledi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletçinin kirpiye eşlik ederek onu güvenli bir noktaya kadar götürdüğü görülüyor. Bu davranış, çevredeki insanlardan takdir ve tebrik topladı. Kirpiyi kurtaran motosikletçinin bu davranışı, hayvanseverlerin ve doğa koruyucularının da takdirini kazandı.

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